Fit naar de operatietafel leidt tot 40 procent minder complicaties; ‘Dit leidt tot revolutie in zorgland’

Guur weer op de woning­markt: bouwpartij­en gaan daarom samenwer­ken onder het motto ‘Eindhoven Bouwt Door!’

EINDHOVEN - ,,Versnellen van de woningbouw in Eindhoven, vergeet dat maar, dat slaat nergens meer op. We moeten realistisch zijn. Eindhoven bouwt door, dat is een beter motto.” Dat zei wethouder Mieke Verhees woensdagavond bij de ondertekening van het Woningbouwakkoord in het voormalige Philips Nederland aan de Boschdijk.