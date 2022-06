Flashmob in Piazza verenigt professionals en amateurs uit klassieke muziek: ‘Iedereen die zin heeft is welkom’

EINDHOVEN - Wil je later tegen je kleinkinderen kunnen zeggen dat jij toen je jong(er) was onder leiding van de dirigent van de Berliner Philharmoniker hebt gespeeld? Doe dan mee met de ‘Symphonic Mob’, georganiseerd door Philharmonie Zuidnederland.

Nee, Duncan Ward is geen chef bij de Berliners, nog niet, maar hoornist Cleo Simons ziet hem daar over tien jaar wel staan. Simons speelt bij Philharmonie Zuidnederland, waar Ward nu chef is. Hij is een van de orkestmusici die amateurhoornisten met een kort-maar-krachtige les voorbereidt op de ‘Symphonic Mob’, zaterdag 18 juni om 13 uur op de Piazza in Eindhoven.

Tips & tricks

Simons is niet de enige, diverse collega’s geven onder de noemer ‘Tips and tricks’ een instant les, over hun instrument en hoe het te bespelen in Les Toréadors uit Carmen van Bizet, Nimrod uit de Enigma Variaties van Elgar, twee Hongaarse dansen van Brahms en In de hal van de Bergkoning van Grieg. Grappig aan deze tien minuten duren filmpjes is dat je veel te weten komt over instrumenten waar weinig over te vertellen lijkt.

Zo geeft slagwerker Frank Nelissen een minutenlange ‘masterclass’ over de triangel, volgens hem ‘het mooiste instrument ter wereld en misschien ook wel het lastigste, want zie maar eens op het goede moment de goede slag te maken’

Feestje

De toekomstige dirigent van de Berliner Philharmoniker vindt het fantastisch om zoveel musici bij elkaar te kunnen brengen. ,,De positieve kracht van samen muziek maken is enorm. Zo’n mob draagt sterk bij aan de verbondenheid in de stad. Ik weet hoe groot de impact is, de afgelopen vijftien jaar heb ik dit soort projecten over de hele wereld mogen doen.”

De drempel is laag, voegt Ward toe. ,,Strijkers, blazers, slagwerkers, jong en oud, amateur of professional, iedereen die zin heeft is welkom.”

De Symphonic Mob is komen overwaaien uit Duitsland waar hij in diverse grote steden een doorslaand succes is, vertelt orkestdirecteur Stefan Rosu, die blij is met het enthousiasme van Ward. ,,Als iemand het in zich heeft om het orkest meer zichtbaar te maken in de stad is het Duncan. Hij is er een meester in mensen te enthousiasmeren en met symfonische muziek een feestje te bouwen.”

De orkestpartijen zijn via de website van Philharmonie Zuidnederland te downloaden in de originele of vereenvoudigde versie. Er is plaats voor tweehonderdvijftig musici.

Symphonic Mob, Piazza Eindhoven, zaterdag 18 juni om 13 uur