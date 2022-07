FNV: ‘Jeugdwerker mag niet aansprakelijk zijn voor missers’

FNV voerde een peiling uit onder 250 jeugdbeschermers en ging met ruim 400 in gesprek. Dit gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van bureau Significant Public, waaruit duidelijk wordt dat een jeugdbeschermer maximaal acht tot negen cliënten onder de hoede kan hebben. In de praktijk blijkt de werklast dubbel zo hoog: ongeveer 18 gezinnen of 22 kinderen per fulltime professional. Er zijn uitschieters naar 31 kinderen en in een ander geval 25 gezinnen. Eén medewerker, die een half jaar in dienst is en 32 uur werkt, moet 14 gezinnen begeleiden, maar ‘is nog aan het opbouwen'.