FNV-leden akkoord met cao-Metalektro: lonen met 11 procent omhoog

Café Restaurant Eindhoven bouwt af om faillisse­ment te voorkomen: corona, energiecri­sis én wegafslui­ting nekken zaak

EINDHOVEN - Café Restaurant Eindhoven onderin de Lichttoren staat in de verkoop. De horecazaak van Rob Bongers blijft wel open, in afgeslankte vorm. ,,Erg jammer, maar ondernemen is ook weten wanneer je moet stoppen. Al doet dat pijn in hoofd en hart.”

2 november