Folders met aanbiedingen, in Eindhoven alleen nog met een ja/ja-sticker op de brievenbus

Ruud van Nistel­rooij ergert zich in eerste instantie aan PSV, maar ziet op tijd verande­ring: ‘Drommel redt ons knap’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zag zijn ploeg zondagmiddag in eigen huis met 5-2 winnen van Cambuur. Hij was blij met de punten, maar absoluut niet tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Daarin begonnen we slap en dat kan niet. We zitten in een fase waarin we meteen moeten proberen het publiek erachter te krijgen en waarin we ons niks kunnen permitteren.”