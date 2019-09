Forse schade aan zonneauto Solar Team Eindhoven bij overtocht

Bestelbus rijdt door na harde botsing in Eindhoven, politie zoekt bestuurder

9:09 EINDHOVEN - Een bestelbus is vrijdagmiddag na een harde botsing doorgereden op de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven. De politie is op zoek naar de bestuurder hiervan, omdat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten. In de personenauto zaten twee vrouwen, waarvan een werd nagekeken in een ambulance.