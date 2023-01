Forse stijging van aantal auto-inbraken in Brabant: Eindhoven, Breda en Hilvarenbeek zijn uitschieters

met kaartVorig jaar werd er 6689 keer ingebroken in auto’s in Brabant. Dit is een toename van 9,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in Eindhoven, Tilburg en Breda sloegen inbrekers hun slag, terwijl de criminelen geparkeerde auto’s in Bergen op Zoom en Den Bosch juist vaker links lieten liggen.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente nationale politiedata.

Eindhoven uitschieter

In Eindhoven vonden vorig jaar 221 meer inbraken plaats dan in 2021. In geen enkele Brabantse gemeente was de absolute stijging zo sterk. Andere gemeenten waar inbrekers in 2022 veel vaker toesloegen zijn Tilburg (+191), Breda (+130), Oss (+55) en Helmond (+50).

In twintig Brabantse gemeenten nam het aantal auto-inbraken juist af. Vooral in Bergen op Zoom daalde het aantal sterk (-157), maar ook in Den Bosch (-104) en Meierijstad (-44) was deze daling zichtbaar.

Meeste kans op auto-inbraak in deze gemeenten

Per 10.000 huishoudens vonden er in Brabant 56,6 inbraken plaats in auto’s, al verschilt de kans op auto-inbraak lokaal sterk. Mede door het stijgende aantal is Eindhoven de onveiligste gemeente van de provincie. Per 10.000 huishoudens vonden hier in 2022 bijna 109 auto-inbraken plaats. De top 5 Brabantse gemeenten met de grootste kans op inbraak in je auto is als volgt:

• Eindhoven (108,8 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

• Breda (94 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

• Roosendaal (81,7 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

• Hilvarenbeek (80,2 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

• Helmond (79,2 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

In Boekel is de kans dat je auto wordt binnengedrongen juist het kleinst. Vorig jaar vonden hier 4,6 auto-inbraken plaats per 10.000 huishoudens.

Benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente? Bekijk hier meer over het onderzoek.

