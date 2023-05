Fotofestival ‘Art versus Technology’ bij Sectie-C

indebuurt.nl Gek op tattoos? Dit weekend ontmoet je tatoeëer­ders van over de hele wereld in Eindhoven

Tattooliefhebbers opgelet! Heb je al tien tatoeages of wil je binnenkort je eerste exemplaar laten zetten? Dan hebben we een uittip voor je: de True Blue Tattoo Convention in Eindhoven komt eraan. Dit wil je erover weten.