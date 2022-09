Freedom Theatre Eindhoven vindt onderdak in oud gymzaaltje van De Rungraaf

EINDHOVEN - Freedom Theatre Eindhoven heeft een nieuw onderkomen. Na wat omzwervingen heeft de theatergroep onderdak gevonden in een oud gymzaaltje van De Rungraaf, midden in Drents Dorp. Op 15 september gaat daar de eerste productie na corona, in première.

Regisseur en producent Kim Don raakte zo'n tien jaar geleden geïnspireerd toen ze naar een filmpje keek over het Freedom Theatre in vluchtelingenkamp Jenin in Palestina. De revolutionaire Arna Mer Khamis richtte daar in 2006 de theatergroep op met de bedoeling kinderen therapeutisch theater te bieden als ondersteuning bij de verwerking van hun oorlogstrauma's.

Maatschappelijk theater

,,Zodat niet ook zij in al hun frustraties zouden overgaan tot het oppakken van de wapens”, zegt Don. ,,Dat sprak aan, ik wilde altijd al maatschappelijk theater maken en zo is ook hier een Freedom Theatre gekomen. Inmiddels zijn er zo'n tien verspreid over de hele wereld.”

Oude functie

Freedom Theatre was tot ongeveer een half jaar geleden gevestigd in het Christiaan Huygens College aan de Woenselse Broodberglaan. ,,Een fijne locatie, maar daar moesten we na een half jaar ook weer weg omdat het schoolgebouw zijn oude functie moest hervatten, onderwijs, dit keer aan Oekraïense kinderen die hun land noodgedwongen waren ontvlucht.”

Stoffig gymzaaltje

De gemeente plaatste de toneelgroep door naar de oude gymzaal van De Rungraaf in Drents Dorp. ,,We troffen hier een echt stoffig, oud gymzaaltje aan”, vervolgt Joost Veenhuysen, een van de twee hoofdrolspelers in de nieuwe productie van Freedom Theatre. ,,Tegelijkertijd vonden we het ook meteen een knusse plek, zo midden in Drents Dorp. Dus hebben we met alle vrijwilligers er flink de schouders onder gezet en de gymzaal omgetoverd tot een fris geschilderd en volwaardig theatertje met ruimte voor maximaal vijftig bezoekers.”

Diepe menselijkheid

Die kunnen nog deze maand bij Freedom Theatre terecht voor de uitvoering van De kus van de spinvrouw van de Zuidamerikaanse auteur Manuel Puig. Zijn verhaal speelt zich af in een gevangeniscel in Buenos Aires die door twee mannen wordt gedeeld: een homoseksueel die is veroordeeld wegens ontucht en een politiek activist. De invloed die deze twee zo verschillende karakters op elkaar hebben raakt diepe menselijkheid aan in al zijn aspecten.

Project met 65-plussers

,,Maar we hebben meer plannen”, zegt Don. ,,We willen vanaf half oktober ook het theaterproject Eenzaam, tweezaam met 65-plussers in Drents Dorp gaan doen. Omdat er zeker sinds de uitbraak van corona veel eenzaamheid onder ouderen is ontstaan, willen we ook deze groep onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en samen met hen deze productie opzetten. Plannen genoeg dus voor de nabije toekomst.”

De kus van de spinvrouw: op 15, 16, 17, 22, 23 en 24 september te zien op Zevenaarlaan 9a in Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 12,50 euro, te bestellen via freedomtheatre.nl.