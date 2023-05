Frustratie in Eindhoven over voortdurende onzekerheid over energietoeslag, SP wil doorbraak forceren voor grotere doelgroep

Het wordt mega druk in Eindhoven: bijna geen hotelkamer meer te krijgen in weekend van Champions Lea­gue-finale

Eindhoven maakt zich op voor een uitverkochte Champions League-finale voor vrouwen tussen FC Barcelona en VFL Wolfsburg, op 3 juni in het Philips Stadion. De laatste hotelkamers in de stad worden momenteel voor 350 euro of meer aan de man gebracht.