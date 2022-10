Full Colour Innercircle zorgt voor on-Eindhovens clubgevoel

EINDHOVEN – Faithless zong het al: God is a DJ . Vrijdagavond was Eindhovenaar Job Smeltzer, alias La Fuente, de DJ in de tot evenementencentrum omgebouwde Paterskerk. Op zijn eigen avondvullende show Full Colour Innercircle. Het evenement trok zo’n 1000 bezoekers.

Het was de elfde editie alweer, met bezoekers die nog geen enkele editie hebben gemist. Niet alleen uit Eindhoven, ze komen uit heel Nederland. Uit Almere, Deventer, Alkmaar en Rotterdam. ,,Full Colour Innercircle is echt iets speciaals. Het is een exclusieve en bijzondere avond waar heel veel hype omheen hangt, alle edities zijn ruim van tevoren uitverkocht er wordt op social media veel over gepraat”, zegt Job Smeltzer in de rustige uren vóór zijn show. ,,Dit is mijn stad. Kom maar hierheen mensen, zeg ik dan.”

Berlijn, Londen of Antwerpen

DomusDela, zoals de voormalige Paterskerk aan de Kanaalstraat sinds enkele jaren heet, was vrijdag omgetoverd tot een club, zoals je die in steden als Berlijn, Londen of Antwerpen zou verwachten. Het licht was indrukwekkend, er waren fraai geklede danseressen en ook het geluid was geweldig. De angst dat in een oude kerkgebouw wel zou galmen was ongegrond. Tel daarbij de vier uur durende set, die La Fuente draaide: allemaal ingrediënten voor het publiek om uiteindelijk in extase te geraken. De DJ nam zijn publiek mee in een muzikale reis met een verhaal. Dat is natuurlijk een wat abstract gegeven, maar La Fuente legt dat uit.

,,Full Colour Innercircle is ontstaan omdat ik een kleurrijk verhaal wil vertellen van begin tot eind. Ik draaide vanaf mijn veertiende in clubs op het Stratumseind, tijdens hockeytoernooien, bruiloften, schoolfeesten, hele dagen en dampende nachten aan één stuk. Soms wel zestien uur achter elkaar, waardoor je een event echt meebouwt qua verhaal en vibe. Op grote nationale en internationale festivals draai ik sets van een uur, anderhalf uur, waardoor het allemaal losse verhalen zijn.”

Theatershow

Full Colour Innercircle wordt benaderd als een theatershow. De deuren gaan op een specifieke tijd open en voordat de show begint gaan de deuren ook weer dicht. La Fuente verstaat de kunst van het opbouwen van Full Colour inmiddels als de beste. Zelden zien we een DJ waar de energie zó van af spat. We kennen hem van grote festivals, waar hij met sets van één tot anderhalf uur mensen in exase kan brengen. Tijdens de vier uur durende set in DomusDela lukte dat ook.

Muzikaal was het een meer dan geslaagde avond, maar logistiek mogen er nog wel wat puntjes op de i gezet worden. De wachtrij buiten was tot na 22.00 uur –het aanvangstijdstip van de show- extreem lang door de beperkte toegangscapaciteit. Daar kan, zeker bij slecht weer, nog wel wat winst geboekt worden. En het al om kwart over elf sluiten van de bar in de foyer zorgde bij veel bezoekers ook voor verbaasde gezichten. Ook de sluitingstijd van 02.00 uur zou nog wel eens onderwerp van discussie mogen zijn.

Ongekend clubgevoel

Niettemin is Full Colour Inner Circle een evenement dat het tamelijk clubloze Eindhoven moet omarmen. Het zorgt in deze internationale stad -zeker in de Paterskerk- voor een ongekend clubgevoel. Op vrijdag 3 februari is er weer een Full Colour Innercircle. Maar omdat die nu al is uitverkocht plakt La Fuente daar een dag later, op zaterdag 4 februari, een tweede avond aan vast.

