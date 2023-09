Fysieke hulp voor mensen met autisme steeds vaker digitaal: ‘Achter de voordeur kijken is nodig, maar dat hoeft niet elke week’

Nieuwe roc’ers leren elkaar en Helmond kennen: ‘De introweek is een studenten­tra­di­tie’

HELMOND - Bewapend met een telefooncamera en een lijst van 88 verschillende opdrachten trekken nieuwe studenten van het Helmondse ROC Ter AA op deze donderdagmiddag de binnenstad in tijdens de introductieweek. ,,Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen.”