Gasprijzen rijzen de pan uit. Verhoog jij je voorschot alvast? En: hoe kom je de winter door?

Oude telecomge­bouw bij station Eindhoven wordt culturele hotspot en werkplek

EINDHOVEN - Het voormalige KPN Telecomgebouw aan de Prof. dr. Dorgelolaan in Eindhoven krijgt een nieuwe, tijdelijke bestemming. Het wordt een culturele hotspot en werkplek, beheerd door Microlab en De Stadstuin. In de Dutch Design Week in oktober gaat ‘Microtuin’ voor het eerst open.

3 september