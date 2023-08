Gebouw Fontys niet brandveilig; school zet extra brandwachten in en laat maximaal 850 mensen binnen

Moederbe­drijf DAF bouwt distribu­tie­cen­trum in Duitsland

EINDHOVEN - Het moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF is begonnen met de bouw van een nieuw, duurzaam onderdelen-distributiecentrum in het Duitse Maßbach, in Beieren. Met de bouw is een investering van 85 miljoen euro gemoeid.