Geen bewijs dat Eindhovense politiemensen een prostitutienetwerk runden

Zwarte Piet voortaan ook taboe in Eindhoven­se bieb, boeken uit de collectie

24 november EINDHOVEN - Een pikzwart gezicht, rode lippen en kroeshaar. Zwarte Piet zoals we hem decennia lang kende maar in de Eindhovense bibliotheek is hij niet meer te vinden. In navolging van andere bibliotheken zijn alle boeken waarin de traditionele Zwarte Piet staat uit de collectie gehaald.