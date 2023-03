Geen Brabantse internationals, wel tophandbal ín het ‘achtergebleven gebied’

Bij hockey en voetbal wemelt het van de Brabantse internationals bij de vrouwen, maar handbalsters in Oranje? Weinig. Of zelfs geen tijdens de donderdagavondwedstrijd van het Nederlands team, dat in Eindhoven van Tsjechië won (37-29).

De internationals van het Nederlands dameshandbalteam komen uit het Oosten, uiterste Zuiden en - vooral - het Westen van het land, maar niet uit Brabant. Ook de selectie van Jong Oranje telt nul provinciegenotes. Enigszins opvallend op z’n minst dan toch dat de handbalbond in dit ‘achtergebleven gebied’ drie oefeninterlands heeft gepland, waarvan de eerste donderdagavond op het programma staat: Nederland - Tsjechië.

Uitverkocht

De zaal in Eindhoven zit bij deze doordeweekse wedstrijd al redelijk vol; het duel met Noorwegen van zaterdag is zelfs al uitverkocht, voor zondag (tegen Denemarken) is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. ,,De toeschouwers komen uit het hele land. Ja, ook uit Brabant. We zien bijvoorbeeld veel handbalteams die er een uitje van maken”, vertelt Susanne Min van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

Want gehandbald wórdt er wel in deze provincie. PSV speelt dit seizoen zelfs weer in de vrouwen-eredivisie. Weliswaar in de marge; internationals worden niet geleverd. Ook niet door de Nederlandse topteams overigens. De selectie van de Zweedse bondscoach Per Johansson telt uitsluitend speelsters die in het buitenland actief zijn, met name in de grote handballanden Duitsland, Noorwegen en Denemarken.

'Zwarte vlek’

De NHV heeft de interlands in de Golden League - oefenpotjes richting het WK in december - overigens niet in Eindhoven gepland in het kader van de handbalpromotie in ‘zwarte vlek’ Brabant, maar om praktische redenen: de grote hal van het Indoor Sportcentrum is - naast Aalsmeer, Rotterdam Ahoy en De Maaspoort in Den Bosch - een van de weinige accomodaties die geschikt en modern genoeg zijn voor handbalinterlands.

Nederland kwam- zowel met het mannen- als vrouwenteam - in de Golden League terecht omdat Frankrijk zich daar - tijdelijk - uit terugtrok. De Fransen willen ter promotie van hun teams in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs de komende periode alleen in eigen land spelen.

Nadat nummer 1 van de wereldranglijst Noorwegen nipt heeft gewonnen van nummer 3 Denemarken (28-27), heeft Oranje (gedeeld nummer 4) het lang lastig met het fysiek sterke Tsjechië (nummer 16). Op de ruststand van 16-16 valt niets af te dingen. Maar in de tweede helft kunnen de Tsjechischen het scorend niet meer bijbenen en eindigt het duel ‘gewoon’in 37-29.

Alle prijzen

Niet toevallig dat Inger Smits (28) in de betere tweede helft veel meer speeltijd krijgt dan voor rust. De Geleense, die met haar Duitse club Bietigheim alle prijzen pakte vorig seizoen, inclusief de Europacup, is een van de dragende krachten van dit Nederlands team. ,,Bij mijn club ben ik dat al een tijdje, bij Oranje sinds kort. Het gaat me wel goed af, vind ik.”

Dat ze op dit moment de enige van beneden de grote rivieren is in de selectie, is geen item voor Smits. ,,Ach, op mijn vijftiende zat ik al bij de handbalacademie op Papendal. Met de meeste van deze meiden speel ik al heel lang”, zegt ze zonder zachte g. ,,Waar iedereen vandaan komt, speelt niet in deze groep. We zijn met z’n allen heel hecht.”