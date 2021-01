Geen Brexitchaos aan de grens (voorlopig dan)

Formule E in Eindhoven weer een stap dichterbij, beroemde circuitbou­wer al aangehaakt

1 januari EINDHOVEN - Een Formule E-race dwars door Eindhoven. Het is volgens Peter-Paul Laumans van Stichting Formula-Eindhoven zo goed als rond. De kans dat er in het voorjaar van 2022 geracet wordt is volgens hem 95 procent. De bekendste circuitbouwer ter wereld heeft de route al klaar.