Geen gas, minder stenen en meer groen; tiny houses zijn uitblinkers in duurzaamheid

Een tiny house is precies wat de naam zegt: een klein huis. Doorgaans 35 tot 50 vierkante meter groot, of klein, net hoe je het bekijkt. Toch is niet elke camper of buitenwoning een tiny house. Een belangrijk element bij de tiny house- beweging is de achterliggende filosofie: wonen met een zo klein mogelijke ecologische impact. Met groen en natuur om je heen in plaats van steen.