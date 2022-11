Geen kennissen, geen baan, expatvrouwen lopen vaak vast: ‘Je komt in een neerwaartse spiraal terecht’

Dit autowrak ontsiert al weken Eindhoven­se straat, maar niemand sleept het weg: hoe kan dat?

EINDHOVEN - Een autowrak dat al weken in je straat staat en niemand die ernaar omkijkt. In de Willem Rosestraat in Eindhoven zijn ze het helemaal beu. Ondernemers klaagden bij de gemeente al meerdere keren over de zwarte Toyota Auris, maar er wordt niet ingegrepen. Hoe kan dat?

2 november