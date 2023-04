Geen leegstand in De Bus dat na halve eeuw floreert: ‘Het is meer dan een paar winkels bij elkaar’

PSV is dankzij deze wapens spekkoper tegen een mager Ajax

De atmosfeer in het Philips Stadion deed zondagmiddag weer een beetje denken aan die van 15 april 2018, toen PSV tegen Ajax kampioen werd. Nu betrof het weliswaar een wedstrijd om de tweede plaats, maar daar was in Eindhoven niet eens zoveel van te merken. Voor en net na de aftrap kwam er vanaf de tribunes een lading elektriciteit los, die oversloeg op het team van Ruud van Nistelrooij.