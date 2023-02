Geen nachtvergunning voor buurtwinkel Gerretsonplein

EINDHOVEN - Voor nu is er opluchting bij bewoners en winkeliers op het Eindhovense Gerretsonplein. De vergunningsaanvraag van de buurtwinkel op het plein voor nachtelijke openingstijden is geweigerd, maar de eigenaar heeft al een bezwaar ingediend.

,,Dat is heel goed nieuws. Fijn om te horen dat er geen vergunning is afgegeven. Hopelijk is het hiermee opgelost”, aldus een van de bewoners op het Gerretsonplein in de wijk Prinsejagt.

Begin februari berichtte deze krant over de zorgen die spelen bij bewoners en winkeliers. De buurtwinkel verkoopt naast frisdrank, snoep en chips ook alcohol. Omwonenden zijn bang dat de verkoop daarvan in de nachtelijke uren voor meer overlast op het plein gaat zorgen en dat het plein een hangplek gaat worden. Uit angst voor extra overlast en daar persoonlijk op aangesproken te worden reageren bewoners en ondernemers anoniem.

De buurtwinkel op het plein heeft nu reguliere openingstijden, zoals de meeste supermarkten. De winkel mag tot 22.00 uur open zijn. Eigenaar Tarkan Temizkan wil zijn winkel graag dag en nacht openhouden als blijkt dat er genoeg belangstelling voor is en heeft daar alvast een vergunning voor aangevraagd.

Quote We hopen dat het nu ’s nachts rustig blijft Buurtbewoner

Bewoners vroegen zich ook af of Temizkan zorgvuldig om zou gaan met de sluitingstijden en leeftijdsgrens voor het verkrijgen van alcohol. Maar zegt een opgeluchte bewoner: ,,Hij houdt zich aan de openingstijden. Voor zover wij zien is de winkel niet langer open. We hopen dat het nu ’s nachts rustig blijft.”

Een ondernemer laat weten ook blij te zijn dat er geen nachtwinkel komt. Maar geeft aan het jammer te vinden dat de eigenaar van het winkelcentrum op het Gerretsonplein niet kijkt naar een passende invulling van de leegstaande panden. Zoals een winkel met toegevoegde waarde voor het centrum met een aanbod dat er nog niet is.

Honderd procent zekerheid is er nog niet voor de omwonenden. De vergunning is vooralsnog geweigerd, maar er is een bezwaarperiode van zes weken. Eigenaar Temizkan laat weten dat hij al een bezwaar heeft ingediend.