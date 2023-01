Geen praatjes meer met Max en Lewis, Stéphane Kox stopt bij Viaplay als pitreporter: ‘Ik race liever zelf’

PSV volgt de verrichtin­gen van aanstaand Chel­sea-spe­ler Fofana

PSV hield vrijdagavond de opties open om in januari nog iets te doen op de transfermarkt. De club bekijkt nog of in de aanval een extra speler nodig is en op welke positie. Ook op andere plekken zouden veranderingen kunnen volgen, hoewel er volgens algemeen directeur Marcel Brands geen officiële gesprekken zijn gestart.

31 december