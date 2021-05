Geen sprake van afname coronapatiënten regioziekenhuizen: ‘Druk blijft zeer hoog’

Wat moet de inwoner van Eindhoven met zijn plasticaf­val? In de buurtcon­tai­ner of toch in een nieuwe oranje of de aloude grijze kliko?

29 april EINDHOVEN - Komt er een vierde, oranje afvalcontainer voor Eindhovense huishoudens en gaat de gemeente plastic, blik en drinkpakken huis-aan-huis ophalen? Of blijven we over straat sjouwen met een zakje naar de buurtcontainer? Volgend jaar wordt daarover meer duidelijk als blijkt of het mogelijk is het afval ná inzameling te sorteren. In dat geval is thuis scheiden en apart inzamelen van veel afvalstromen helemaal niet meer nodig.