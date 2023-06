Geen straatvoetbal, wel dorpsvoetbal Mierlo

Kermis op het Gerardus­plein: een dorpse sfeer in de grote stad

EINDHOVEN - Met negen attracties, een oliebollenkraam en de suikerspin is de kermis op het Gerardusplein in Eindhoven een mini-kermis te noemen. Kwetsbaar bij slecht weer en bijna niet rendabel wanneer de mensen het af laten weten. Maar alle bezoekers roemen de dorpse sfeer in de grote stad. Exploitant Ramon Westerveld staat daarom liever op een kleine kermis: ,,Het gejaagde van de tegenwoordige tijd is hier ver weg.”