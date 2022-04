Geen uitzondering voor Eindhovense cliënten van SWZ: ook zij moeten voor dagbesteding naar andere zorgaanbieder

Frans Verhees had wethouder Renate Richters daarom gevraagd, voor zijn vrouw Marie-José en 26 andere Eindhovenaren. Hun zorginstelling SWZ vindt de nieuwe vergoeding voor Wmo-dagbesteding te laag en deed daarom niet mee aan de aanbesteding door de gemeente. Nu moeten deze mensen net als sommige andere Eindhovenaren over naar een andere zorgaanbieder.

Door hun niet aangeboren hersenletsel hebben die cliënten heel veel moeite met die verandering. Naast Verhees stuurden ook anderen een noodkreet aan de wethouder.

Quote De gemeente zelf heeft inwoners juist veel te laat op de hoogte gebracht Frans Verhees, Mantelzorger

‘We begrijpen dat een verandering spannend is, en dat het moeilijk is om afscheid te nemen van een vertrouwde plek met begeleiders’, zo antwoordt de gemeente nu op de brief van Verhees. ‘Om die reden hebben wij dan ook gevraagd of SWZ samen met uw echtgenote wil werken aan een geleidelijke en zorgvuldige overstap.’

Van vier uur naar drie uur

Tegelijk met de aanbesteding voert de gemeente een bezuiniging door. Waar ze zorgaanbieders tot nu toe verplichtte om per dagdeel 4 uur dagbesteding te leveren, wordt dit nu 3 uur. De gemeente verlaagt ook de vergoeding per dagdeel van 40,51 naar 37,10 euro per dagdeel.

Volgens de gemeente is dit niet erg, omdat veel cliënten in de praktijk al na 3 uur overprikkeld zouden zijn. Maar door de verandering zal elke cliënt met een zogeheten ‘maatwerkvoorziening dagbesteding’ - ook mensen die juist graag 4 uur dagbesteding afnemen - straks geen keuze hebben. Als een zorgaanbieder het aanbod inkrimpt naar 3 uur, moeten zij daar genoegen mee nemen.

Niet langer volledige dag werken

Hetzelfde geldt voor mantelzorgers - zij kunnen niet langer een volledig dag werken of ontspannen, als hun gehandicapte, zieke of demente partner of familielid met 2 dagdelen dagbesteding niet langer 8 uur opvang per dag kan rekenen, maar slechts op 6 uur.

De lagere vergoeding was voor SWZ reden om niet mee te doen aan de aanbesteding, en voor zorginstelling GGzE reden om vorig jaar - tevergeefs - naar de rechter te stappen. Op raadsvragen van CDA en 50PLUS of het een bezuinigingsmaatregel betreft, stelt het college niettemin dat dit ‘niet correct’ is. Hetzelfde staat in de brief die Verhees kreeg: ‘We willen benadrukken dat het nieuwe contract geen besparingsmaatregel betreft.’

‘Onnodige onrust’

Uit het antwoord op de raadsvragen blijkt dat de gemeente het SWZ kwalijk neemt dat deze organisatie 27 Eindhovense WMO-cliënten medio februari informeerde over het feit dat ze over moeten naar een andere zorgaanbieder: ‘Wij betreuren het dat SWZ in de tussentijd zelf een brief heeft verstuurd en een informatieavond heeft georganiseerd.’ Dit zou volgens de gemeente tot onnodige onrust hebben geleid.

Frans Verhees is teleurgesteld. ,,Ik weet niet goed wat ik nu moet. Maar ik weet wel dat het onzin is om SWZ verwijten te maken. De nieuwe contracten zijn 1 april ingegaan. De gemeente zelf heeft inwoners juist veel te laat op de hoogte gebracht.”