Geen vuurwerk verwacht over nieuwe Philips-topman Jakobs: ‘Man met nette carrière en verstand van zaken’

Column Duitse keizer kon aanschui­ven achter de kont van Caesar, de koninklij­ke foxterriër

Op ons vakantieadres zagen we op tv de begrafenisstoet van de Queen door de Londense straten trekken. Een bijzondere rol was er voor de twee hondjes en pony van hare majesteit. Muick en Sandy, de twee corgi’s, en Emma de pony stonden er wat bescheiden bij. Dieren hebben ook zo hun overlijdensrituelen, maar met een kist door de straten trekken hoort er in het dierenrijk volgens mij niet bij.

28 september