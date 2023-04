Gemeente Eindhoven ziet dat bij PSV financieel herstel in de pijplijn zit: ‘Eigen vermogen weer boven 30 miljoen’

Persfoto­gra­fen in spe in de prijzen bij fotowed­strijd 112-dag Leende

LEENDE - Kinderen konden zich zondag bij de drukbezochte open dag van de hulpdiensten in Leende flink uitleven. Behalve het maken van een ritje in een brandweerauto kregen ze onder meer een inkijkje in het werk van een persfotograaf.