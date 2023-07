Gemeente en ontwikkelaars Stadhuisplein Eindhoven geven in september meer informatie over plannen voor 1200 woningen

Update Kunstenaar Tommy reageert op vernieling Eindhovens Keti Ko­ti-kunstwerk: ‘Een hufter­proof monument is nodig’

EINDHOVEN - Het Keti Koti-kunstwerk bij het stadhuis in Eindhoven is niet moedwillig maar per ongeluk beschadigd. Dat blijkt volgens de gemeente uit camerabeelden. „Ik hoop het van harte”, zegt de Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo. „Maar het lijkt mij toch vreemd.”