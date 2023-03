Gemopper in Eindhoven over grote blauwe kliko voor oud papier, volgens de gemeente is het ‘gewoon even wennen’

De kracht van een onderne­mers­doch­ter : Nooit opgeven, maar doorgaan!

EINDHOVEN – Iedereen die is opgegroeid in een ondernemersgezin weet dat het impact heeft op wie je bent. Opgroeien in de zaak van je ouders -de winkel, de fabriek, de boerderij, het restaurant of de kwekerij- vormt je als persoon.