Genieten van meer dan 200 wijnen tijdens tweede editie Blend: ‘Je moet ze allemaal proeven, geen straf’

Hoe Xavi Simons nu al de leider van PSV kan zijn: ‘Deze jongen is in zijn hoofd al 27 of 28'

In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen, maar staan ook leiders op. Xavi Simons was dit seizoen al van onschatbare waarde voor PSV en liet zondag nog eens zien wat hij allemaal in huis heeft. ,,Deze jongen leeft voor zijn sport en is in zijn hoofd al 27 of 28.”