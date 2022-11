Gerarduskerk krijgt een go voor nieuwe klokverlichting

Crossen in Boekel, haalde Broer Dirks uit Valkens­waard het podium in 1960?

EINDHOVEN - Een motorcross in Boekel in oktober 1960. Onder andere Broer Dirks uit Valkenswaard aan de start. Maar wie staan er op deze foto en wie won de wedstrijd? Ook andere verhalen en anekdotes over de motorcross in Boekel zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl

6 november