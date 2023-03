Geroemd als PSV-talent door Dick Advocaat, nu ambitieus bij Helmond Sport: ‘Mark van Bommel verstopte telkens mijn schoenen’

indebuurt.nl Liefdes­nest­je op het Evoluon: kijk live mee bij de broedende slechtval­ken

Door het koude weer van de laatste dagen lijkt het misschien niet zo, maar het broedseizoen van de Eindhovense slechtvalken is begonnen. Deze roofvogels leggen meestal begin maart hun eerste ei. Daarna is het wachten op kleine slechtvalken. Leuk nieuws: er ligt al een ei bij het Evoluon in Eindhoven.