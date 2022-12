Geschiedschrijving met de filmcamera

Volledig scherm Eindhoven in Beeld draait historische en nieuwe films over Eindhoven. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Eindhoven in Beeld werd bekend als verzamelplaats van historische foto’s die (oud)inwoners insturen. Mét een toelichting, die vaak tot een levendige discussie met bezoekers van de website leidt. Sinds de vrijwilligers onderdak kregen in het Erfgoedhuis aan de Gasfabriek op het NRE-terrein, hebben ze hun activiteiten uitgebreid. Zo is er nu de expositie over Eindhoven als muziekstad. En sinds een aantal jaren is een stel liefhebbers bezig met film. Ze hebben een archief aangelegd van bestaande films. Veel daarvan komen van de erfenis van filmclub Lumière, waaronder een paar bijzondere van wijlen Phocas Kroon. Daarnaast gaan ze graag zelf met de camera op pad.

Festivalletje

Een of twee keer per jaar wordt de publiekszaal van het Erfgoedhuis omgebouwd tot bioscoop. Zondagmiddag was er weer een klein festivalletje, het eerste na coronatijd. De zes films trokken veel belangstelling, van vooral oudere mensen. De onderwerpen waren heel gevarieerd. We zagen het ontstaan en de huidige betekenis van de Pennings Foundation aan de Geldropseweg. Wat ooit begon als hobby in de toonzaal van de meubelwinkel van Harry Pennings, is nu niet alleen meer een galerie voor fotokunst. Het is een platform geworden voor studie, lezingen, onderzoek en ontmoetingen, als het maar met foto’s te maken heeft.

Koning voor één dag was een initiatief van CKE om ondanks de beperkingen vanwege corona op Koningsdag 2021 op pad te gaan met een troon, aan te bellen bij willekeurige Eindhovenaren om hen te vragen daarop plaats te nemen. Het zijn vrolijke beelden. Jan Spoorenberg, bekend als het wandelende archief van de stad, stond centraal in een film over zijn leven als nazaat van een familie die naam maakte met het maken van zijden hoge hoeden en president Kennedy als klant had.

Sportfondsenbad

Dan het Sportfondsenbad aan de Stratumsedijk. Astrid van de Hoogenband in beeld, die herinneringen als PSV-zwemster ophaalt. ,,Het stonk er altijd, omdat de kinderen van de kou hun plas niet konden ophouden.” Begin jaren 80 is het omgebouwd als Centrum voor de Kunsten, nu staat er een modern appartementencomplex, met respect voor de oorspronkelijke gevel. De film over striptekenaar Jan Vervoort had een technisch mankement en het slot was voor het Clarissenklooster. Zuster Francisca Meier (78), de laatste van de Clarissen die in 1993 het klooster verlieten, doet de voice-over. Ze spreekt van een mooie film. Met als enige spijt dat er alleen de Amerikaanse nonnen, die er van 1993 tot 2015 hebben gewoond in beeld waren. ,,Maar ja, wij hebben er nooit gefilmd.” Feller wordt ze over de toekomst van het voormalige klooster. ,,Het idee dat er een luxe hotel komt in ons gebouw, waar wij altijd juist heel sober hebben geleefd. Ik wil per se niet dat er foto’s uit onze tijd komen te hangen!” Ze verwijt het bisdom dat er bij de verkoop geen voorwaarden voor een sociale bestemming zijn vastgelegd. ,,Dat idee voor een fietsenwerkplaats voor daklozen sprak me erg aan.”

De films zijn ook te zien via eindhoveninbeeld.com.