Getuigen redden slachtoffer ongeval A50 uit sloot, drie gewonden na ongeval bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven

Deze blikvanger van led-licht gaat als een spreeuwen­zwerm mee met het verkeer

13:54 EINDHOVEN - De nieuwe, ongelijkvloerse kruising van de Montgomerylaan met de Eindhovense rondweg is bijna af. Opvallende blikvanger is een lichtkunstwerk, geïnspireerd is op zwermen spreeuwen.