Gezocht: Onderdak voor 80 ambtenaren, Mierlo wil oude gemeentehuis terug

MIERLO - Het is nog niet gelukt een werkplek elders te vinden voor 80 ambtenaren die nu nog kantoor houden in het oude gemeentehuis van Mierlo. Het plan om ze te verdelen over de gemeentehuizen in Geldrop, Son en Nuenen is van de baan.

Mierlo wil het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat per 31 december 2024 eigenlijk ‘terug hebben’. Op die datum eindigt het huurcontract met de Dienst Dommelvallei. Binnen die dienst werken de gemeenten Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen samen. Het gaat om de afdelingen bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen.

Beter seniorenwoningen dan ambtenaren

Lokale partij DPM verwoordde eerder in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad de wens van het dorp om over het gebouw te kunnen beschikken. Er zouden bijvoorbeeld seniorenwoningen in gemaakt kunnen worden. Want daaraan is in Mierlo grote behoefte. Verder zouden bezoekers van de winkels in het centrum dan meer gebruik kunnen maken van het parkeerterrein bij het gebouw. Nu staat dat tijdens kantooruren vol met ambtenarenauto’s.

De hele raad was het eens met DPM en dus startte een zoektocht naar Dommelvallei-werkplekken. Dit was meer dan twee jaar geleden. In eerste instantie werd gezocht naar een nieuw kantoor in een van de drie gemeenten. Maar dat bleek er niet te zijn. Tenminste, niet tegen een redelijke huurprijs.

Vervolgens leek het een optie om bij drie gemeentehuizen in Son, Geldrop en Nuenen een beperkt aantal Dommelvallei-werkplekken in te richten. De gedachte was dat dat haalbaar zou zijn omdat er tegenwoordig zo veel thuis wordt gewerkt.

1000 vierkante meter voor 80 werkplekken

Ook dat plan is nu van de baan, zo blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van DPM over de stand van zaken. De gemeente heeft nu een makelaar ingeschakeld om opnieuw op zoek te gaan naar een kantoorpand in een van de drie gemeenten: zo’n 1000 vierkante meter voor 80 werkplekken.

Volgens B en W kan dat nu wél lukken, omdat de markt gunstiger zou zijn. De verwachting is dat de makelaar nog deze maand met een paar opties komt.

Het college gaat er dan ook nog steeds vanuit dat de ambtenaren eind 2024 Mierlo verlaten zullen hebben. Of het pand dan verbouwd wordt tot seniorenwoningen, of dat er nieuwbouw komt, is nog niet duidelijk. Mierlose centrumondernemers hebben samen met een architect al wat ideeën ingeleverd bij de gemeente. De gemeente stelt op korte termijn een projectleider aan die het proces verder gaat begeleiden.