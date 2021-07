GGD belt besmette jongeren niet meer: 'Ondoenlijk om ze allemaal te bellen’

‘Soms hoorden ze pas na maanden dat hun zoon gesneuveld was’ - het archief van WOII begraaf­plaats de Oude Toren overgedra­gen aan Britten

18 juli Van de Britse militaire begraafplaats bij de Oude Toren in Eindhoven (Woensel) is al sinds 1940 een archief bijgehouden. Behalve de gegevens van de omgekomen Britten, zijn op de kaarten de namen genoteerd van inwoners uit Eindhoven en dorpen in de omgeving die de graven na de oorlog adopteerden. Zondag is het archief overgedragen aan de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) die wereldwijd verantwoordelijk is voor graven van gesneuvelde Britten tijdens oorlogen.