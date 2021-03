GGD’s stoppen met vervelende diepe neustest bij kinderen

De nieuwe landelijke lijn is afgesproken, nadat kinderartsen in de landelijke media een oproep hiertoe deden. Dat blijkt uit antwoorden van de GGD Brabant Zuidoost van donderdag, in reactie op raadsvragen van de PvdA Eindhoven.



‘De GGD-en worden geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen in de basisschoolleeftijd de midnasale test af te nemen in combinatie met de keelswab’ zo staat hierin. ‘Dit advies is gegeven in de wetenschap dat de gevoeligheid van de test minder wordt, maar dat dit te verkiezen is vanwege de verwachting dat de testbereidheid van kinderen daarmee wordt verhoogd. GGD BZO zal conform dit advies gaan werken.’



Alleen al in de regio Zuidoost Brabant laten duizenden kinderen per week zich testen op corona, als gevolg van nieuwe regels voor scholen. Tot nu toe kregen zij te maken met dezelfde onprettige diepe neustest als volwassenen. Een deel van de ouders wilde zijn kind dat niet aandoen en hielden hun kind langer thuis.

Jongeren en volwassenen

De testmedewerkers in Zuidoost Brabant blijven het hetzelfde teststaafje gebruiken, maar zullen dit dus niet langer diep in de neus steken. De GGD Brabant West gebruikt de ondiepe neustest al sinds september in Roosendaal en Breda, zowel bij kinderen als volwassenen.



Dat gaat de GGD Brabant Zuidoost niet doen. Jongeren en volwassenen moeten hier ook na 4 april een diepe neustest ondergaan. ‘Voor die groepen valt de afweging net anders uit: daar wordt de zekerheid van een ‘diepe’ neusswab verkozen, omdat zij hier beter mee om kunnen gaan en de verwachting is dat dit de testbereidheid weinig beïnvloedt.’

Opgelucht

PvdA-raadslid Marjolein Senden had dinsdag in het corona-vragenuurtje van de raad opgemerkt dat haar zoontje de test heel naar had gevonden, en gevraagd waarom duizenden kinderen in onze regio dit moeten ondergaan terwijl het niet nodig is.



Kinderarts en OMT-lid Karóly Illy vertelde het ED dat hij van veel ouders hoorde dat ze hun kind deze test ‘niet wilden aandoen'. Uit de reactie van de GGD Brabant Zuidoost blijkt dat men alle ophef eigenlijk overdreven vindt: ‘In de praktijk zien we heel veel kinderen opgelucht onze teststraat verlaten, omdat zij de afname van de test mee vonden vallen.’

RIVM

De GGD Brabant Zuidoost liet vorige week weten dat het RIVM met een landelijke richtlijn bezig was, en dat de organisatie daarop wachtte. Het RIVM zei toen dat het hier niet mee bezig was, en dat het GGD’en vrij stond om zelf een type test te kiezen. Naar nu blijkt werkte het RIVM wel aan een landelijke richtlijn - al was de GGD Brabant Zuidoost niet verplicht om hierop te wachten.

