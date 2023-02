Gifbeker FC Eindhoven nog niet leeg: Osse laagvlieger zorgt voor vierde verlies op rij

Verliezen bij de nummer negentien, alweer de vierde nederlaag op rij: FC Eindhoven zit in de hoek waar de klappen vallen. Uit bij TOP Oss liet de ploeg van trainer Rob Penders vrijdag na de 0-1 te scoren en incasseerde vervolgens een ongelukkige 1-0. Het Eindhovense team viel uit elkaar en vier minuten later was het over en uit: 2-0 eindstand.

De 2-0 kwam van de voet van Jearl Magharita, die in het TOP-programmaboekje vooraf knipogend een 3-0 zege aankondigde. De aanvaller liep zo door over links en lobte de bal over de uitkomende doelman Nigel Bertrams. Vier minuten eerder kwamen de Ossenaren fortuinlijk op 1-0: een schot van Thijs van Leeuwen verdween via het hoofd van Collin Seedorf in de hoek waar Bertrams nou net niet lag.

Schiettent

De vorm is er totaal niet bij FC Eindhoven, maar tegen de laagvlieger uit Oss had het ook gewoon pech. In het kwartier na de pauze vergat Naoufal Bannis een inzet van Dyon Dorenbosch - die de geschorste Charles-Andreas Brym verving - van dichtbij binnen te werken. En even later leverde een ware schiettent in de zestien van TOP wonder boven wonder ook geen 0-1 op.

Dat de Eindhovenaren de voorlaatste drie duels ook verloren, was in de openingsfase te zien. De gasten werden teruggedrongen door TOP, dat met bravoure startte maar na tien minuten wegzakte. De weinig hoogstaande pot raakte daarna meer in balans en tussen minuut 19 en 25 leefden de blauw-witten even op, met goede doelkansen voor Bannis (vrije kopkans), Evan Rottier (goede aanname, gebrekkige afwerking) en Brian De Keersmaecker (aangeraakt schot na mooie aanval).

Amevor geschorst

In het kwartier tot aan de thee was het weer rommelig in het Osse Kuipje, waar FC Eindhoven de laatste twee keer won. Jarno Janssen (terug van ziekte) stond weer achterin in plaats van Pieter Bogaers. Mogelijk staat Bogaers volgende week tegen De Graafschap wel weer aan de aftrap: aanvoerder Mawouna Amevor kreeg in Oss voor rust geel - zijn vijfde van het seizoen - en de komende wedstrijd geschorst.