Gilde heeft eeuwenoude schilden terug. ‘Buurmans grond kun je maar één keer kopen’

Levensgro­te dino-expo komt naar Klokgebouw in Eindhoven

EINDHOVEN - World of Dinos is van 16 juli tot en met 28 augustus te zien in het Klokgebouw. Het is de grootste dino-tentoonstelling van Europa met levensgrote dinosaurussen die geluid maken, zoals een brullende T-Rex en een razendsnel bewegende Velociraptor.

20 mei