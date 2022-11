Glow 2022: alles wat je moet weten over het lichtkunstfestival én quiz

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindhoven is makkelijk met de trein te bereiken en het Centraal Station Eindhoven is dit jaar onderdeel van de route. De bus is een prima alternatief voor de trein als je met het openbaar vervoer naar Eindhoven komt. Het grote busstation ligt aan de achterzijde van het treinstation. Kom je met de fiets dan kun je die stallen in de stalling op het 18 Septemberplein, Heuvel of bij het station (voor- of achterzijde)