Glutenvrije Super stopt in Eindhoven

De afgelopen tijd is tevergeefs geprobeerd om een opvolger te vinden. Doorgaan als webwinkel is geen optie omdat een groot deel van het assortiment uit diepvriesartikelen bestaat, waardoor de energierekening alsnog hoog zou blijven. In 2020 namen de huidige eigenaren het stokje over van Elze Bijl, die vanwege privé-omstandigheden na vijf jaar stopte met haar winkeltje in glutenvrije producten. De Glutenvrije Super trok klanten uit heel Nederland en zelfs daarbuiten.