‘Godfather’ van Nederlandse feestmuziek viert 25-jarig jubileum: ‘Muziek is mijn passie, het is mijn leven’

Snee van 25 centimeter in de hals: 30 maanden cel voor Eindhoven­se zwerver (29) die stadsge­noot neerstak

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Zelf geeft de Eindhovense verdachte (29) aan dat hij handelde uit noodweer toen hij in augustus van vorig jaar een stadsgenoot neerstak. De rechtbank in Den Bosch gaat daar niet in mee en legt hem een celstraf van dertig maanden op.

30 augustus