Golfbaan Welschap na drie jaar voor één keer uit de mottenballen: ‘Gras groeide inmiddels tussen het zand door’

Fietser raakt zwaarge­wond bij aanrijding met auto in Best, traumaheli­kop­ter geland

BEST - Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto in Best. Voor het slachtoffer landde een traumahelikopter langs de Oirschotseweg. De aangereden man reed op een driewieler, die bedoeld is voor fietsers met minder kracht of evenwichtsgevoel.