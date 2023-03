Grappen Theo Maassen in het Parktheater brengen 55.000 euro op voor Giro 555

EINDHOVEN - Een benefietavond in het Parktheater in Eindhoven, voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije, heeft woensdag zo’n 55.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar Giro555.



De avond, in de vorm van cabaret, was op initiatief van Theo Maassen. Hij, Henry van Loon, Katinka Polderman, Tim Fransen en Sezgin Güleç traden op voor bijna duizend bezoekers. “Dit is nou eenmaal wat wij kunnen”, aldus Maassen.

De bezoekers betaalden voor hun toegangskaart het symbolische bedrag van 55,50 euro. Daarnaast gingen ook de volledige horeca-inkomsten naar het goede doel. Vorige maand werd bijna 89 miljoen euro ingezameld op Giro 555 voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De horeca-opbrengst zorgde voor enige verwarring bij Dolf Jansen, de ceremoniemeester van de cabaretavond. “Dus Brabanders”, sprak hij de mensen toe, “drink flink in de pauze!” Maar de drank tussendoor bleek inbegrepen in de prijs van het toegangskaartje.

Quote Het blanke medelijden is best wel hoog nu Sezgin Güleç

Maassen trapte de avond af met zijn typerende grappen, en al snel lag het publiek in de afgeladen Hertog Jan-zaal in een deuk. Ook stak hij nog maar eens de draak met de coronapandemie. Maassen vertelde dat zijn dochter en haar vriendinnen al eens eerder geld hadden opgehaald voor Giro 555. Dat deden ze met babysitten. Maar de naam van dat clubje vond hij wel onhandig gekozen: ‘Oppassen voor Oekraïners!’ De beroemde Eindhovense cabaretier en acteur waagde zich verder niet aan grappen over de aardbeving.

Rotterdammer Sezgin Güleç (25) deed dat wel. Hij zegt ‘een beetje’ geprofiteerd te hebben van de ramp. “Het blanke medelijden is best wel hoog nu”, aldus de komiek. “Meisjes stappen nu op mij af.” De ellende boeit hem, ‘los van de naschokken‘, ook niet meer zo erg. Toch is Güleç op komen dagen om te helpen en niet om zijn eigen carrière te promoten.

Cabaretier en filosoof Tim Fransen (34) bezon zich op al het leed over de hele wereld waaraan we worden ‘blootgesteld’. “Absurd eigenlijk”, vindt de Amsterdammer. “Als er duizend jaar geleden iets gebeurde aan de andere kant van de wereld, hoorden ze daar niks over. Nu is er een aardbeving in Turkije en dat kostte mij meteen m’n vrije avond.” Cabaretier en acteur Henry van Loon vertelde op zijn beurt hilarische anekdotes over zijn jeugd in Oirschot.