Gratis maandverband en tampons moet leerlingen óp Summa College en wég van huis houden

Niet filelopen en geen hysteri­sche taferelen tijdens Black Friday in Eindhoven, wel steeds meer tegenac­ties

EINDHOVEN - Is het omdat de aanbiedingen ons al bijna een maand om de oren vliegen, omdat het Nederlands elftal moet spelen, of gaan mensen gewoon bewuster kopen? Het is Black Friday, maar je kunt niet over de koppen lopen in de binnenstad van Eindhoven.

25 november