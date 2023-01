Grieks eettentje gaat voor levendigheid zorgen in leegstaande winkelstrip in Braakhuizen-Zuid

GELDROP - Er komt weer enig leven in de winkelstrip aan het Sint Jozefplein in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid. Rozmaraj, een Griekse eettentje, afhaal- en cateringbedrijf opent daar binnenkort de deuren.

Rozmaraj komt in de voormalige bloemenzaak van de leegstaande winkelstrip. De eigenaresse, Maria Stefani hoopt over twee weken de zaak te openen. ,,Voor mezelf wordt het een tweede thuis. En ik hoop dat het dat ook wordt voor de bewoners van Braakhuizen-Zuid”, zegt de Griekse die zo’n 12 jaar in Nederland woont.

De roze pilaren en Griekse beelden die de laatste weken nog net door de afgeplakte ramen te zien waren, veroorzaakte heel wat speculaties onder de wijkbewoners. Ze hoopten op iets constructiefs voor de wijk. ,,Er kan hier ook gewoon koffie gedronken worden door iedereen die gezelligheid zoekt”, vertelt Stefani.

Wijk verloor enige super

Rozmaraj is het eerste teken van leven in de winkelstrip in Braakhuizen-Zuid die nu ongeveer een jaar helemaal leeg staat. De bakker en slager zijn jaren geleden al verdwenen. Met het vertrek van de Aldi verloor de wijk zo’n twee jaar geleden de enige supermarkt. Die ging naar de Coevering omdat daar betere parkeergelegenheid was.

De bewoners vonden niet alleen dat de leefbaarheid van de wijk achteruit was gegaan, ze waren ook bang dat het hart van de wijk verder zou verloederen. Tegenover de winkelstrip staat de Sint Jozefkerk die ook al zo’n 14 jaar leegstaat. Als klap op de vuurpijl vertrok tenslotte ook de bloemist.

Quote Ik vind het jammer voor de wijk, ik weet dat ze een super willen Cor Verstralen, Eigenaar van het pand waar Rozmaraj in komt.

Het was niet het gebrek aan klandizie - zonder de aantrekkingskracht van een super - waardoor de bloemenzaak stopte. De eigenaar van het pand, Cor Verstralen stelde een ander pand beschikbaar waar de bloemenzaak naar toe verhuisde. ,,Het leek erop dat Spar of Action interesse hadden om in de winkelstrip te beginnen”, verklaart hij. ,,Die wilde de bloemenzaak betrekken bij de voormalige Aldi om meer ruimte te hebben.”

Dat pand heeft een andere eigenaar, maar Verstralen wilde graag aan het grotere plan meewerken. ,,De onderhandelingen verliepen moeizaam”, vertelt hij. ,,Na een jaar liepen ze op niets uit en besloot ik mijn pand te verhuren aan Rozmaraj. Ik vind het jammer voor de wijk, ik weet dat ze een super willen. Maar na een jaar leegstand was het genoeg.”

Volledig scherm Grieks eettentje en catering Rozmaraj wordt ingericht. © Olga Maria Berger

De inrichting van Rozmaraj vordert gestaag. De tafeltjes, opgesierd met lp’s staan er al, evenals een aantal klassieke kasten. Volgende week wordt de keuken geplaatst. In een vitrine worden Griekse eetwaren uitgestald en er komt een afhaalgedeelte. Daarmee wordt het ruime pand aardig gevuld.

De voormalige Aldi blijft dus nog leeg. ,,Er is nog geen zicht op wat er in komt”, aldus de eigenaar.