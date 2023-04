‘Grijs is eigenwijs hè? Draag een helm!’

Alvast wat opwarmen voor PSV-Ajax, met een aantal spetteren­de en beroerde edities voor PSV

Voor supporters van PSV was de voetbalwereld op 15 april 2018 eventjes een paradijs. De Eindhovense club pakte toen in een onderling duel met rivaal Ajax in eigen huis het nationale kampioenschap van dat jaar. Afgetekend ook: de Amsterdammers werden in het Philips Stadion met 3-0 naar Noord-Holland gespeeld.