Grip op geld en energiekosten, de Eindhovense bibliotheek biedt hulp

Arme gezinnen overladen met cadeaus op kerstfeest van Toon en Fabiola in Woen­sel-West: ‘Mogen we die echt meenemen?’

EINDHOVEN - Voor Toon en Fabiola Netten is op eerste kerstdag een wens in vervulling gegaan: een complete kerstmarkt voor hun huis speciaal voor ruim dertig gezinnen die het niet breed hebben. Op het Minckelersplein in Eindhoven werden de kinderen overladen met cadeaus en nieuwe winterkleding.

26 december