Groenbak in de winter voortaan nog maar eens per maand geleegd, proef volgens Eindhoven een succes

EINDHOVEN - Gft-afval wordt in de wintermaanden in Eindhoven voortaan nog maar een keer in de vier weken opgehaald. Volgens de gemeente blijkt uit een proef dat dit genoeg is. Het levert een besparing van bijna 82.000 euro op, waardoor ook de Eindhovenaar profiteert.

Kanttekening bij het verhaal is dat er meer groenafval bij het restafval wordt gestopt, bijvoorbeeld als de groenbak toch vol zit. Afvalverwerker Cure registreerde een toename van twintig procent. Dat weegt volgens de gemeente echter niet op tegen de voordelen.

Niet representatief

Al in 2020 deed de gemeente een proef om groenbakken in de wintermaanden nog maar eens in de vier weken te legen. Omdat er die winter veel sneeuw lag waardoor afval helemaal niet opgehaald kon worden, waren de uitkomsten van de proef echter niet representatief.

Afgelopen winter werd de proef daarom nogmaals gedraaid. Door de groenbakken minder vaak te legen, bespaarde Cure op personeel en de inzet van materiaal en bijbehorende kosten zoals benzine. Een totaalbedrag van ongeveer 92.000 euro. Daar gaan de extra kosten voor het gft-afval dat bij het restafval werd gegooid nog wel van af. De verwerking van restafval is duurder en daardoor stegen deze kosten met ruim 10.000 euro. De totale kostenbesparing komt daarmee uit op ongeveer 82.000 euro en dat is fors meer dan de gehoopte 69.000 euro.

34 klachten van inwoners

De gemeente keek bij de proef ook hoe inwoners reageerden op de lagere ophaalfrequentie. Bij de eerste proef werd al begin december gestart. Maar na klachten werd er vorig jaar pas half december begonnen met het nog maar eens per maand legen van de containers. Afgelopen jaar kreeg de gemeente 573 meldingen, met name over containers die niet waren geleegd. Na wat extra communicatie vanuit Cure nam het aantal meldingen echter snel af.

Uiteindelijk hebben er volgens de gemeente 34 bewoners geklaagd dat ze het niet eens zijn met het nieuwe beleid. Dat is minder dan de 107 bij de eerste proef. Het is al met al voor de gemeente voldoende reden om de proef om te zetten in definitief beleid. Volgens de gemeente levert dat ook de inwoner een klein voordeel op bij het doorberekenen van de kosten in de afvalstoffenheffing.