GroenLinks en PvdA: laat grote bedrijven extra bijdragen aan woningbouw, onderwijs en groen in de regio

Het Maarts viooltje bengt behalve de lente ook kalmte en lekkernij­en met zich mee

EINDHOVEN – Het Maarts viooltje, voor de een een teken dat de lente echt begonnen is, voor de ander een lekkernij of een plantje dat kalmte brengt. Zaterdag kwamen ruim twintig liefhebbers de bloemetjes plukken in het Voedselbos aan de Elburglaan in Eindhoven. Viooltjesexpert Maartje Meerman-Kreike gaf uitleg.

13 maart